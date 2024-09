Tutti i gruppi di maggioranza del Comune di Parma si schierano con Fadda

Il Gruppo consiliare di Parma del Partito Democratico esprime il suo convinto sostegno alla candidatura a Presidente della Provincia di Alessandro Fadda, che ha dimostrato sul campo capacità di efficace gestione della cosa pubblica, e alla lista del Partito Democratico, nella quale figurano Daniele Friggeri come candidato alla Vicepresidenza e due consiglieri del Gruppo, Alicia Carrillo Heredero e Franco Torreggiani. Il nostro è un territorio tra i più sviluppati e con alti livelli di qualità della vita ma richiede un impegno intenso e costante per raggiungere nuovi traguardi a beneficio di tutti, in una visione d’insieme che veda Comune capoluogo, amministrazioni comunali ed ente Provincia collaborare in una logica di sistema, nella consapevolezza dell’interdipendenza tra le diverse aree del territorio e della necessità di una stretta e fruttuosa collaborazione con le province dell’Emilia occidentale e la Regione. La nostra Provincia è chiamata a contribuire per quanto di sua competenza al superamento delle diseguaglianze ancora presenti e alla costruzione di opportunità per tutti e per tutte, a partire dai giovani. In particolare sarà fondamentale lavorare per la difesa e il rafforzamento della sanità pubblica e del welfare, per infrastrutture sostenibili, per l’istruzione e la formazione, per l’ambiente, per il sistema dei trasporti pubblici, fino alla promozione delle eccellenze del territorio, dell’innovazione tecnologica, della cultura e del turismo. Siamo convinti che la nuova Amministrazione Provinciale a guida Fadda saprà interpretare al meglio questo impegno, con concretezza e lungimiranza.

Gruppo Partito Democratico

___

EffettoParma sostiene il candidato presidente Alessandro Fadda perché ne abbiamo misurato sul campo, nei dieci anni di Amministrazione Pizzarotti, la competenza, il pragmatismo, la capacità di ascolto e di mediazione.

Come componente civica di maggioranza ci aspettiamo dal nostro candidato presidente un approccio equilibrato e non ideologico rispetto alle diverse realtà territoriali e rispetto alle tematiche urgenti che investono il nostro territorio provinciale e cittadino come, ad esempio, la realizzazione di alcuni interventi infrastrutturali prioritari e l’ulteriore miglioramento del trasporto pubblico, l’adattamento ai cambiamenti climatici, la cura dell’ambiente e del territorio in una cornice di pianificazione autenticamente sostenibile, la produzione energetica da fonti rinnovabili, l’investimento sulla formazione scolastica e sui servizi socio sanitari, la valorizzazione del territorio in termini di attrattività turistica, lo spopolamento delle aree interne.

Ci aspettiamo, inoltre, un’interlocuzione ferma e costruttiva con la Regione e con le province di Piacenza e Reggio Emilia, capace di realizzare un asse forte che possa valorizzare l’Emilia Occidentale in termini di sviluppo sostenibile dal punto di vista ambientale, economico e sociale.

Effetto Parma

___

Il gruppo di maggioranza in Consiglio comunale Prospettiva conferma il proprio appoggio ad Alessandro Fadda, in corsa per la presidenza della Provincia. Lo fa in modo diretto, attraverso la candidatura come consigliera di Saba Giovannacci, e con la convinzione che il nome scelto dal partito di maggioranza relativa di Parma e provincia vada nel senso della tutela del territorio e di uno sviluppo coerente con il capoluogo. L’adesione da parte di Prospettiva alla lista civica che appoggia Fadda – spiega ancora il movimento – prosegue un percorso già iniziato con le comunali dove il civismo diventa stimolo alla partecipazione attiva dei cittadini alla politica e all’amministrazione della comunità. Una formula che vedrà anche un’ulteriore conferma alle prossime regionali, come già annunciato da parte del candidato presidente De Pascale circa il coinvolgimento dei movimenti civici emiliano romagnoli. Questo progetto politico presentato dal centrosinistra a tutti i livelli istituzionali della città, della provincia e della regione, ha bisogno della responsabilità da parte di tutte le forze coinvolte per portare avanti il proprio programma e raggiungere le aspettative dei cittadini.

Gruppo Prospettiva

____

Il gruppo Parma Sinistra Coraggiosa sostiene la candidatura a Presidente della Provincia Alessandro Fadda, auspicando una chiara discontinuità con l’idea di governo del territorio dell’amministrazione provinciale uscente, a partire dal tema del consumo di suolo e delle infrastrutture legate alla mobilità. Siamo certi che le sensibilità espresse dal largo consenso che si è creato intorno alla figura di Fadda potranno trovare la giusta sintesi nella piena attuazione di un programma sostenibile e lungimirante.

Gruppo Sinistra Coraggiosa