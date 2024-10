Ugolini: “Complimenti a Bucci, i liguri scampano il campo largo”. Vignali: “Ora vinciamo in ER”

“I liguri hanno scelto la Liguria del “SÌ”, hanno scelto Marco Bucci, il sindaco del fare, chiudendo la strada a chi dice “no” a tutto. I liguri hanno detto “sì” alla crescita economica, “sì” alle infrastrutture, “sì” a chi crede in un futuro in cui la sostenibilità ambientale combacia con quella economica e sociale. La coalizione di Andrea Orlando, il candidato perdente in Liguria, è la stessa che appoggia Michele de Pascale: il campo largo, con il Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra, bloccherebbero lo sviluppo dell’economia e delle imprese emiliano romagnole. Dobbiamo invece fare tutt’altro nella nostra Regione: attrarre investimenti, realizzare infrastrutture, sburocratizzare, favorire l’iniziativa privata e avviare veri e fruttuosi rapporti tra il privato e il pubblico. A tutto questo i 5 Stelle, i Verdi e De Pascale dicono ‘no’” dichiara Elena Ugolini.

“Mi auguro che la vittoria di Bucci in Liguria su Orlando sia beneaugurale per una vittoria di Elena Ugolini in Emilia Romagna. E possa essere uno stimolo per gli elettori civici e di centrodestra a recarsi alle urne il 17-18 novembre. Non è certo stando a casa che si riesce a sconfiggere la sinistra in Emilia Romagna e cambiare finalmente il corso della storia di questa regione” dichiara Pietro Vignali, candidato alle elezioni regionali dell’Emilia Romagna nella circoscrizione di Parma nella lista di Forza Italia.