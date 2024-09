Università di Parma: a Franca Zanardi la Medaglia “Adolfo Quilico” della Società Chimica Italiana

La docente dell’Università di Parma Franca Zanardi ha ricevuto dalla Divisione di Chimica Organica della Società Chimica Italiana (SCI) la Medaglia “Adolfo Quilico” per il 2024.

Il riconoscimento è stato consegnato alla docente nei giorni scorsi a Milano in occasione del XXVIII Congresso Nazionale della Società Chimica Italiana – SCI “per avere saputo coniugare la ricerca di percorsi innovativi di sintesi organica asimmetrica per l’accesso selettivo alla diversità molecolare con l’efficace utilizzo di alcuni prototipi molecolari in campo bio-medico, con rilevanti risultati nella medicina di precisione in ambito diagnostico e terapeutico”.

In occasione della premiazione, Franca Zanardi ha tenuto una conferenza dal titolo “Handcrafting function-rich molecules: an amazing opportunity to serve life sciences”.

La Medaglia “Adolfo Quilico”, intitolata alla memoria di questo scienziato del secolo scorso, viene assegnata annualmente a una studiosa o a uno studioso che si siano distinti per ricerche di particolare interesse nel campo della Chimica Bio-Organica.