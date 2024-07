Via libera alla manutenzione della palestra della scuola media Malpeli di Baganzola

Via libera della Giunta comunale al progetto di manutenzione straordinaria della palestra nella scuola secondaria di primo grado Arnaldo Malpeli di Baganzola.

I lavori sono in carico a Parma Infrastrutture Spa, la società di scopo del Comune di Parma che si occupa della manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale.

Il progetto di manutenzione straordinaria risponde alla necessità di ammodernare e soprattutto di rendere accessibili le docce e i servizi igienici di entrambi gli spogliatoi a persone con disabilità, oltre che individuare un locale più idoneo per l’infermeria.

I lavori prevedono il rifacimento delle docce e dei servizi igienici dei due spogliatoi, dei pavimenti e dei rivestimenti delle docce e dei servizi igienici. E’ inoltre in programma l’adeguamento dell’accessibilità degli spogliatoi, delle docce e dei servizi igienici mediante l’allargamento delle porte e la realizzazione sia di docce aperte che di un bagno per ogni spogliatoio con dimensioni e caratteristiche idonee per essere utilizzato da parte dell’utenza disabile,

A questo si aggiungono il rifacimento dell’impianto idrosanitario con la sostituzione dei sanitari, la sostituzione dei corpi illuminanti con lampade led, il tinteggio degli ambienti, la trasformazione dell’ex cucina, oggi inutilizzata, in nuova infermeria. I costi complessivi dell’intervento si aggirano sui 110 mila euro.