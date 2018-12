Fratelli d’Italia Parma: “La radiazione di Venturi porta confusione e malumori”

E’ notizia di sabato 1 dicembre la radiazione dell’Assessore alla Sanità della Regione Dott. Venturi dall’Ordine dei Medici (leggi).

L’Assessore Venturi non si è occupato del paziente in quanto tale ma ha applicato una delibera di Giunta Regionale (582/2016 “Principi e criteri in ordine alla predisposizione di linee guida regionali per l’armonizzazione dei protocolli avanzati di impiego di personale infermieristico”) che era, ed è ancora, una soluzione condivisibile per i cittadini in determinati contesti ed in determinate condizioni. Teniamo a specificare che sono procedure di intervento estremamente dettagliate e che ogni situazione che si presenti complessa o con margini di incertezza, dovrà essere affidata ad una valutazione Medica.

La scelta della radiazione, secondo Fratelli d’Italia, rischia di comportare confusione e malumori nella popolazione. E’ giusto chiarire che abbiamo piena fiducia nella Professionalità degli Infermieri impegnati sulle Ambulanze del 118. Professionisti che hanno una specifica preparazione. Sono specializzati per questo genere di interventi e seguono protocolli scritti ed approvati da Medici e che vengono aggiornati annualmente. Per questo ci si aspettava una presa di posizione forte contro questa scelta da parte dell’Ausl di Parma. In virtù anche del fatto che a tutt’oggi, in tutta la nostra Provincia, non vengono applicati i suddetti protocolli.

Fratelli d’Italia è pienamente convinta che anche la categoria Medica sia dalla parte degli Infermieri. Sia dalla parte della logica e della crescita Professionale degli Infermieri che da legislazione sono loro stretti e fidati collaboratori. ((leggi anche: “Solidarietà a Venturi! E’ come se l’Ordine dei Giornalisti radiasse Salvini per la par condicio sull’immigrazione” – di Andrea Marsiletti)

E’ quindi giusto non parlare di lotte di classi ma di diatribe tra due persone fisiche. Siamo fermamente convinti, come Fratelli d’Italia, che l’Assessore Venturi non sia stato un buon Assessore. Che abbia preso molte scelte per la nostra Regione discutibili. Si veda, per esempio, la scelta di chiudere i centri nascita a Borgotaro. È proprio per questo stiamo chiedendo con forza le sue dimissioni.

Ma sotto questo aspetto non possiamo che essere dalla parte delle scelte razionali e dalla parte della popolazione.

Dalla parte di decisioni prese con giudizio e con un’ottica di crescita per tutte le categorie Sanitarie.

Lorenzo Tosi, Fratelli d’Italia Parma