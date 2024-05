A Fidenza un nuovo centro medico aperto da Express Diagnostics Parma

Sabato 11 maggio verrà inaugurato il nuovo Centro Express Diagnostics a Fidenza, il secondo Centro aperto dopo l’acquisizione del Centro Medico Spallanzani di Parma, a cui il Centro di Fidenza è collegato.

Il Centro Express Diagnostics di Fidenza è in via San Michele Campagna, 25A, a poche decine di metri dal Fidenza Village. Il nuovo Poliambulatorio è una struttura nuovissima e completa di ambulatorio chirurgico, punto prelievi e sale diagnostiche. Le sale sono dotate di tecnologie esclusivamente digitali per esami di elevata precisione: Ecografia, TAC, Risonanza Magnetica (1.5 Tesla), MOC (mineralometria ossea computerizzata), Mammografia, Radiologia tradizionale.

Nella struttura operano oltre 50 specialisti altamente qualificati in diverse discipline sanitarie, coordinati dal Direttore Sanitario Gianfranco Cervellin, già Primario del Pronto Soccorso – Medicina d’urgenza dell’Ospedale Maggiore di Parma.

Antonio Costantino, Presidente di Express Diagnostics Parma rimarca il radicamento nel territorio della proprietà: «La società di Express Diagnostics Parma è composta da quattro grandi aziende di Parma, tutte di primissimo piano nel loro settore: Healthcity, holding di Fora SpA, leader nel settore della diagnostica; Coopselios, cooperativa fra le più importanti del settore socio-sanitario ed educativo; Multiservice, cooperativa da oltre 50 anni nei servizi Soft Facility; Più SpA della famiglia Alessandrini, da decenni attiva nel settore alberghiero e residenziale. L’investimento di queste società è un bel segnale e una garanzia per la città e la provincia, in un momento in cui si è visto l’ingresso nei servizi sanitari anche di tante realtà non locali».

LEGGI ANCHE: https://www.parmadaily.it/limmagine-di-cibus-a-tutta-braga-e-indecente-di-andrea-marsiletti/

Il dott. Gianfranco Cervellin, Direttore sanitario di Express Diagnostics Parma, sottolinea l’orientamento alla persona della nuova organizzazione: «È nostra ferma convinzione che per agire in modo efficace sulla promozione della salute sia necessario mantenere sempre una ampia disponibilità a fornire informazioni chiare e competenti, che aiutino la persona a sentirsi ascoltata, accolta e capita. Obiettivi dei Centri Express Diagnostics Parma è diventare un punto di riferimento per la diagnostica e gestione clinica del paziente, attraverso la fornitura di un pacchetto di servizi integrati per la promozione della salute». E aggiunge: «Tutto il nostro staff è rivolto con impegno all’ascolto dei bisogni dei pazienti, ponendo la salute del cittadino al centro del proprio operato. Anche la struttura, grande e su due piani, comoda da raggiungere e ben servita, risponde allo stesso intento: essere accogliente, mettere al centro la persona e il suo benessere».

La struttura vuole valorizzare l’eccellenza clinica coadiuvata da tecnologie all’avanguardia supportate dell’intelligenza artificiale e da servizi in cloud che mirano a superare i confini tradizionali. L’innovazione, la diagnosi e la cura si incontrano per fornire un’esperienza sanitaria rivoluzionaria per il paziente, che punta su standard di qualità elevati e prestazioni tempestive.

Oltre alle elevate professionalità e alle tecnologie innovative, il Centro Express Diagnostics di Fidenza conta su un accesso rapido e facile: è vicino alla tangenziale e al casello autostradale ed è dotato di ampi parcheggi.