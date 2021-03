Ai parmigiani arriva per posta la lettera di Vignali… l’ex sindaco pronto a tornare in campo?

Sono tanti i parmigiani che in questi giorni hanno ricevuto per posta la lettera dell’ex sindaco Pietro Vignali, di recente risarcito dal Ministro della Giustizia per indagini troppo lunghe (archiviate nel 2020 dalla PM Paola Dalmonte) relative all’assunzione di alcuni dirigenti comunali (LEGGI).

Una lettera, con tanto di carta intestata, in cui l’ex sindaco di Parma ripercorre il suo iter giudiziario e amministrativo che più di uno ha interpretato propedeutica al ritorno in politica di Vignali in vista delle prossime comunali di Parma 2022.

Vedremo.

PrD

