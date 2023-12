Celebrazioni dell’80° anniversario dell’eccidio dei Sette Fratelli Cervi e di Quarto Camurri

Sono trascorsi 80 anni dall’eccidio dei Sette Fratelli Cervi e di Quarto Camurri e dall’inizio della Resistenza italiana. Si tratta di un anniversario profondamente significativo per Casa Cervi, per Reggio Emilia e per l’Italia.

Il 27 e il 28 dicembre 2023 a Guastalla, a Campegine, a Reggio Emilia e a Casa Cervi (Gattatico) si terranno le celebrazioni dell’80° anniversario della fucilazione dei Cervi e di Camurri, uccisi dai fascisti il 28 dicembre 1943 presso il Poligono di Tiro di Reggio Emilia. Un programma denso di iniziative in vari luoghi del territorio reggiano, nello spirito di quei valori di libertà e di giustizia che animarono i Cervi e tanti come loro, che contribuirono, con le loro azioni e i loro ideali, a liberare l’Italia dall’oppressione del nazifascismo. Le iniziative sono aperte a tutti.

Il Museo di Casa Cervi sarà aperto il 27 dicembre dalle 9 alle 13. Il 28 dicembre sarà visitabile dalle 10 alle 17 con possibilità di visite guidate gratuite nei seguenti orari: 11,00, 14,00 e 16,00.