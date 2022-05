Centenario delle Barricate 1922: quattro incontri sullo squadrismo fascista

Nel centenario delle Barricate del 1922, non poteva mancare un appuntamento con un fenomeno che tanto peso ebbe nella storia di Parma e di tutto il Paese.

Ci riferiamo allo “squadrismo” di cui il fascismo si servì per eliminare gli oppositori politici, individui, associazioni partitiche e sindacali di opposizione, spianando così la strada alla marcia su Roma e alla presa del potere.

Si tratta di 4 appuntamenti, i martedì di maggio, a Palazzo del Governatore, dalle 18 alle 19,30, con docenti universitari, con cui dialogheranno gli storici di Isrec, che organizza l’iniziativa.

Si comincia il 3 maggio con l’incontro sul tema “Fare politica come si fa la guerra: lo squadrismo in Emilia Romagna, relatore Andrea Baravelli (Università di Ferrara) che dialogherà con Marco Minardi e Domenico Vitale (Isrec Parma); si prosegue il 10 maggio sul tema “Chiesa e mondo cattolico di fronte all’ascesa del fascismo”, relatore Paolo Trionfini (Università di Parma) in dialogo con Rocco Melegari (Isrec Parma) e il 17 maggio con “Lo squadrismo esposto: il racconto delle origini del fascismo nella mostra della rivoluzione fascista (1928-1942)” a cura di Maddalena Carli (Università di Teramo) in conversazione con Carlo Ugolotti (Isrec Parma).

Concluderà il ciclo il 24 maggio Fiorella Taricone dell’Università di Cassino e Lazio meridionale con una conferenza su ”Gli Anni Venti.

Uno sguardo di genere”, in dialogo con Maddalena Arrighini (Isrec Parma).

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con Comune di Parma, Regione Emilia Romagna e Istituto nazionale F.Parri.

Gli incontri, gratuiti, sono aperti a tutto il pubblico e sono validi per la formazione dei docenti.

Accesso con green pass.