Nulla ancora di ufficiale ma per il sindaco di Sorbolo Mezzani Nicola Cesari potrebbe essere doppietta: l’8 e 9 giugno potrebbe ricandidarsi a sindaco e contemporaneamente anche alle elezioni europee per la lista “Stati Uniti d’Europa” promossa da Italia Viva e Più Europa.

Mentre la decisione sulla sua candidatura a sindaco è scontata, quella alle europee è ancora da assumere in via definitiva. AM