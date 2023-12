Civiltà Parmigiana e Azione: “Ci aspettiamo un segnale di forte cambiamento in questa Giunta”

Ben comprendiamo le difficoltà dovute ad agenti esterni che hanno influito anche quest’anno in modo negativo sul bilancio primi fra tutti l’inflazione e i tagli dei trasferimenti statali. Tuttavia proprio in situazioni di emergenza riteniamo che sia necessario riflettere su soluzioni il più possibile condivise e coraggiose.

Non nascondiamo che su alcuni temi apprezziamo il lavoro svolto e proposto dal Sindaco e dalla sua Giunta: per esempio sul sociale a partire dal progetto di housing e co-housing sociale. Anche l’entusiasmo sulla proposta di Parma Capitale europea dei Giovani è sicuramente apprezzabile. Così come, nonostante fin da subito non abbiamo fatto mancare le nostre critiche ai progetti finanziati dal PNRR, siamo rassicurate dal fatto che le tempiste di raggiungimento degli obiettivi siano state rispettate.

Ci sono tuttavia altri temi che ci preoccupano molto.

Sui servizi educativi è inaccettabile il ritardo con cui si è arrivati ad individuare il problema delle liste d’attesa e i relativi mancati accordi tra il pubblico e i gestori privati.

La gestione del tema della sicurezza e del commercio, sia in centro storico che nei quartieri, crediamo debba essere trattata in modo più incisivo unitamente al tema del decoro urbano e della riorganizzazione della raccolta differenziata.

Sul PUG nutriamo diverse importanti perplessità che speriamo possano trovare presto risposte meno teoriche e più puntuali.

La partecipazione, tema di volontà squisitamente politica, a più di un anno e mezzo dall’insediamento di un assessore pressochè dedicato, rimane un mistero che tuttavia sta affossando la voglia di impegnarsi anche dei cittadini più volenterosi.

In extremis abbiamo visto invece una rinnovata attenzione al problema della mancanza di fondi al canile sanitario-veterinario e monitoreremo che le promesse vengano mantenute.

La nostra vera preoccupazione però continua ad essere quella legata alle forti ed importanti divisioni interne alla maggioranza e in particolare al partito di maggioranza relativa, il Partito Democratico. Anche gli ultimi tentativi di giustificazione che abbiamo letto nelle recenti interviste del Sindaco e dei due Segretari del Pd confermano quanto le tensioni interne continuino ad assorbire tempo ed energie che potrebbero essere invece dedicate alla città.

Ormai è chiaro che non si può continuare a declassare il tema dell’aeroporto ad un incidente di percorso. Infrastrutture, Via Emilia Bis, partecipazione si sono dimostrati ulteriori argomenti di contrasto. Vedremo cosa accadrà con lo Stadio.

Non abbiamo mai fatto mancare il sostegno al Sindaco e a questa Amministrazione quando negli interessi della città e dei cittadini di Parma. Continueremo a lavorare in modo serio, puntuale e propositivo sui temi aspettandoci tuttavia un forte segnale di cambiamento in questa Giunta.

Serena Brandini

Capogruppo – Gruppo consiliare Azione

Maria Federica Ubaldi

Capogruppo – Gruppo consiliare Civiltà Parmigiana