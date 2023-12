Contributi per il commercio in Oltretorrente: numerose le adesioni al bando

Sono state molte le adesioni al bando del Comune di Parma per i contributi in favore del commercio in Oltretorrente, terminato pochi giorni fa: 8 manifestazioni di interesse che comprendono Associazioni di categoria, Società di servizi e Esercenti che si sono presentati in forma aggregata, come richiesto dall’avviso.

Il bando, pubblicato il 12 dicembre scorso, ha previsto infatti la concessione di un totale di 100.000 euro a disposizione di associazioni di categoria, consorzi di imprese del commercio, turismo e servizi, società di servizi delle associazioni di categoria, micro e piccole imprese in forma aggregata artigianali e di servizio: un significativo incentivo per sostenere e rilanciare le attività commerciali operative in Oltretorrente e migliorare il decoro, la qualità e la ricettività del quartiere.

I progetti di dettaglio saranno presentati entro il 21 febbraio 2024 dalle attività che hanno partecipato all’avviso e saranno valutati singolarmente dall’Amministrazione, che potrà concedere l’erogazione di un massimo di 15.000 euro per ogni singolo progetto da realizzarsi fra la primavera e l’estate 2024.