Corazza (+Europa): “Pnrr subito nel solco dell’agenda Draghi, la destra rischia di affossarlo. Il Piano è essenziale per l’Emilia-Romagna”

“Tra i principali obiettivi dell’Italia c’è quello di attuare subito il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) che il presidente Draghi ha ottenuto dall’Europa, centinaia di miliardi di euro necessari per far ripartire le nostre imprese, realizzare nuove infrastrutture, investire in energie rinnovabili e nella rigenerazione urbana eco-sostenibile delle nostre città, e infine sostenere le famiglie italiane colpite dalla grave crisi e dal caro-bollette. Dobbiamo assicurarci che il Pnrr venga attuato nel migliore dei modi e con trasparenza”.

Ad affermarlo è Anna Maria Corazza, capolista al senato con +Europa , che prosegue: “Sul Pnrr non ci possono essere tentennamenti né dietrofront, oppure rischiamo di perdere fondi per l’Italia e per l’Emilia-Romagna, dove sono previsti stanziamenti per circa 4 miliardi di euro e 250 progetti già finanziati”.

“La destra di Salvini e Meloni ha annunciato la volontà di volerlo rinegoziare con l’Unione Europea. Provengo da un’esperienza in Parlamento Europeo lunga dieci anni, posso assicurare che pretendere di rinegoziarlo significherebbe nel migliore dei casi ritardare l’arrivo dei fondi europei, nel peggiore affossare definitivamente il Pnrr. L’Italia è tra le nazioni che ha ricevuto più stanziamenti in Europa, non possiamo permetterci alcun passo indietro”.

“La proposta della destra è irresponsabile. Noi di +Europa intendiamo proseguire le riforme nel solco dell’agenda Draghi, con l’obiettivo di attuare subito il Piano di Ripresa economica per garantire alle nostre imprese, alle famiglie e ai Comuni italiani gli investimenti necessari per far ripartire l’Italia e mantenerla agganciata all’Unione Europea”.