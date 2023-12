Donazione della Mezzani Film Production al reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale dei Bambini

È la cifra più alta mai raccolta dalla Mezzani Film Production quella consegnata oggi a Patrizia Bertolini, direttrice dell’Oncoematologia pediatrica dell’Ospedale dei Bambini di Parma “Pietro Barilla”, alla presenza di Massimo Fabi, direttore generale di Azienda Ospedaliero-Universitaria e commissario straordinario Ausl.

3.500 euro è l’entità dell’assegno, al quale ha contribuito anche la Congrega dell’Anolino Morbino, destinato al reparto di Oncoematologia Pediatrica.

Sala stracolma, lo scorso 1° dicembre, al The Space Cinema Parma Centro e incassi della proiezione di “Franciao” davvero consistenti.

“Nel periodo natalizio riceviamo tantissime testimonianze da parte di cittadini, volontari e associazioni, vicine all’Ospedale dei Bambini – ha spiegato Patrizia Bertolini, direttrice dell’Oncoematologia pediatrica -. Questa della comunità di Sorbolo Mezzani è una fra le più divertenti, ormai sono amici da tanto tempo e ogni anno aumentano il livello di complessità nella produzione dei loro film. Franciao, ha addirittura coinvolto la cittadina francese gemellata coi i due Comuni. Consiglio a tutti di vedere il film, perchè è molto carino e davvero divertente”.

La pellicola è una coproduzione italo-francese (il primo lavoro internazionale per la Mezzani Film Production) ed è stata girata, sotto la regia di Romeo Azzali (leggi intervista), vicesindaco di Sorbolo Mezzani, regista e sceneggiatore per diletto, la scorsa primavera, fra Sorbolo, Mezzani, Viriat, piccolo comune francese, dell’Alvernia-Rondano-Alpi e Parigi.

Franciao sarà trasmesso, in prima visione tv, su 12 TV Parma, il prossimo lunedì 1° gennaio 2024, alle 21.

“Abbiamo presentato sul grande schermo il film il 1° dicembre scorso e non volevamo far passare l’anno senza consegnare la nostra offerta – ha spiegato Azzali -. Lo volevamo fare in un periodo di festa per allietare i bambini malati ricoverati in ospedale. Dal 2017 siamo legati a questo reparto, all’inizio lasciavamo i dvd, oggi ci siamo aggiornati con le chiavette in HD, per strappare qualche sorriso e far passare un’ora e mezzo in allegria ai bimbi. Ma ci divertiamo anche noi, siamo un gruppo affiatato che sta insieme attraverso la beneficienza. Lo facciamo gratuitamente e disinteressatamente. E fino a che rimane questo spirito siamo contenti”.

Franciao, sarà trasmesso anche a Viriat, alla locale “salle de fètes” che per l’occasione ha fatto già registrare il tutto esaurito, il prossimo sabato 20 gennaio. Anche in Francia il ricavato sarà devoluto a favore di una associazione che si occupa di problemi dell’infanzia “Nos enfant soleil”.

Il film vanta il patrocinio del Servizio Sanitario Regionale, è in lingua originale italiano e francese, sottotitolato, le musiche originali sono di Otello Azzali, Giovanni Pellegri è aiuto regista.

Gli attori principali sono Ilaria Saccardi e Bastien Mercier che interpretano rispettivamente la parte del sindaco di Sorbolo Mezzani e di Viriat.

La trama: il Comune di Sorbolo Mezzani è gemellato (nella realtà) con Viriat, ma (nella finzione) si crea una crisi istituzionale fra i due paesi, perché il sindaco del comune del parmense vuole rompere il gemellaggio. Quando arriva in Francia, per formalizzare, succede l’imprevedibile. I due sindaci si incontrano e…

Tatiana Cogo