Fermato con 10 dosi di cocaina in macchina: denuncia per un 26enne

Alcuni giorni fa, una pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia di Parma, in servizio perlustrativo, transitando in località Corcagnano, ha notato ferma ad un semaforo, una autovettura con un ragazzo alla guida, che pur di non incrociare gli sguardi della pattuglia ha abbassato vistosamente la testa verso il volante.

I militari, una volta scattato il semaforo verde, hanno seguito brevemente l’auto ed azionando i lampeggianti hanno intimato al giovane di fermarsi.

Anche in questo caso, lo stato di agitazione ha tradito il 26enne, ed i Carabinieri sempre più convinti che il ragazzo nascondesse qualcosa di illecito lo hanno perquisito.

Il passaggio dal sospetto alla certezza è avvenuto rapidamente, in quanto all’interno della tasca dei pantaloni, veniva rinvenuto un calzino contenente 10 involucri di nylon termosaldati, con all’interno cocaina, per un peso complessivo di circa 5 grammi.

Tecnicamente “involucri termo saldati” in gergo “buste”, ovvero dosi di stupefacente, che possono variare nel peso e nel tipo di sostanza, in genere eroina o cocaina.

A questo punto i Carabinieri hanno ritenuto necessario procedere ad una perquisizione domiciliare, operazione non banale vista la scarsa collaborazione fornita dal 26enne che non ha voluto fornire indicazioni sul suo effettivo domicilio.

Dopo una serie di verifiche, i militari hanno individuato l’abitazione ed hanno effettuato la perquisizione che ha permesso di rinvenire un’altra dose di cocaina, confezionata con le stesse modalità di quella rinvenuta addosso al ragazzo ed una bella somma in contanti.

L’esame narcotest sullo stupefacente ha confermato trattarsi di cocaina e pertanto lo stupefacente e d il denaro sono stati sottoposti al vincolo del sequestro.

Al termine delle formalità di rito il 26enne è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Parma, perché ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma