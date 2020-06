Fora S.p.A. dona 3000 test sierologici all’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma

“Portare un aiuto diretto e concreto al personale sanitario della nostra azienda ospedaliera: vogliamo essere presenti accanto alla struttura sanitaria, ai medici, infermieri, tecnici ed operatori sanitari”.

Sono queste le parole che si leggono nella lettera per la donazione di 3000 test sierologici rapidi da parte di Fora S.p.A. all’Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma, che ha impiegato questo materiale per effettuare lo screening sul personale che più è stato coinvolto nella risoluzione dell’emergenza. “Siamo sul fronte” è stato il motto della Fora nel periodo caldo del Covid 19: da oltre 40 anni, infatti, la società parmigiana lavora nel settore sanitario attraverso presidi ospedalieri completi di personale operante in tutta la penisola, mezzi mobili itineranti sull’intero territorio nazionale e soprattutto tramite la continua ricerca delle migliori soluzioni in ambito medico e laboratoristico.

Il commissario straordinario delle Aziende sanitarie Massimo Fabi ha ringraziato il presidente e il vicepresidente di Fora per l’attenzione dimostrata nei confronti del personale sanitario e per la donazione che ha messo a disposizione test sierologici per l’indagine immediata a chi era in prima linea.

“I 3000 test hanno voluto essere un sostegno a infermieri, medici, tecnici, dirigenti che hanno gestito, organizzato e curato la nostra città. Grazie! Saremo sempre riconoscenti e stretti intorno a voi che avete lavorato con coraggio e passione, senza arrendervi mai” hanno commentato Carlo Quinto Degano e Giancarlo Viaroli, rispettivamente presidente e vicepresidente di Fora durante l’incontro con Fabi.