Fumogeni durante Parma-Udinese, emesso Daspo a carico di un giovane

La Polizia di Stato di Parma, nel quadro delle attività dirette a contrastare il fenomeno delle condotte che possono turbare l’ordine e la sicurezza pubblica, ha emesso un Divieto di Accedere a Manifestazioni Sportive (D.A.spo.) nei confronti di un ventiseienne originario della provincia di Udine.

Nello specifico, il 16 settembre 2024, presso l’impianto sportivo “Ennio Tardini” di Parma, si è svolto l’incontro di Calcio tra le squadre “Parma 1913” e “Udinese”, valevole per il campionato di Serie A.

Nel corso dell’incontro sulla gradinata che ospitava i tifosi dell’Udinese venivano accesi due fumogeni.

Pertanto personale della Digos, a seguito di un’attenta attività info-investigativa che traeva spunto dall’analisi delle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza interno allo stadio, giungeva all’identificazione del soggetto responsabile dell’accensione.

Nei confronti del giovane, già in precedenza segnalato all’A.G. e condannato per il reato di atti persecutori, a conclusione dell’istruttoria svolta dalla Divisione Anticrimine, è stato adottato il provvedimento di D.A.spo. per la durata di anni tre, nonché il divieto di avvicinarsi entro il raggio di 500 metri dal luogo in cui si svolgono le manifestazioni sportive nella città di Udine e di 500 metri dai luoghi destinati alla sosta degli automezzi delle tifoserie dirette alle manifestazioni sportive.