“Giornate insieme a te per l’ambiente”: il 12 maggio raccolta rifiuti al Parco Ducale

È in programma domenica 12 maggio, con ritrovo alle 10, all’ingresso del parco Ducale in via Kennedy, l’iniziativa: “Le giornate insieme a te per l’ambiente”, nell’ambito della progettualità “Pulizia di Primavera”. Verranno raccolti i rifiuti al parco Ducale.

Anche quest’anno, infatti, McDonald’s organizza, nei comuni in cui è presente, l’iniziativa di volontariato aziendale giunta alla quarta edizione dedicata a ripulire e riqualificare alcune aree urbane contrastando l’abbandono di rifiuti nell’ambiente.

LEGGI ANCHE: https://www.parmadaily.it/limmagine-di-cibus-a-tutta-braga-e-indecente-di-andrea-marsiletti/

Per info ed adesioni è possibile contattare le sedi McDonald’s di Parma Ovest in via Emilia Ovest 101/A, Parma San Leonardo in via Rodolfi Mansueto 4/A e Parma Est in via Emilio Lepido 70/A.



In particolare la giornata del il 12 maggio rientra nell’ambito delle attività previste nel Patto di collaborazione “Pulizie di primavera” stilato tra Comune di Parma e varie associazioni ed Aziende del Territorio con il coinvolgimento della cittadinanza, nella consapevolezza dell’importanza di agire in prima persona in alcune delle sfide sociali e ambientali oggi più urgenti e di influenzare positivamente il cambiamento, promuovendo comportamenti virtuosi anche in ambito ambientale.