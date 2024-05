I carabinieri di Parma arrestano all’aeroporto di Orio al Serio un trafficante di droga latitante

La particolare attenzione che l’Arma mette in campo anche per la ricerca e cattura di quei soggetti colpiti da misure cautelari, ha permesso giorni fa, di arrestare un latitante che si sottraeva alla giustizia dal 2022.

Era sfuggito alla vasta operazione dei Carabinieri del giugno del 2022, quando furono eseguite 28 ordinanze di custodia cautelare, emessa dalla Procura della Repubblica di Parma, a carico di altrettanti soggetti, accusati a vario titolo di concorso in spaccio di sostanze stupefacenti per un quantitativo totale di circa kg 50. La rete di spaccio sgominata, aveva esteso i suoi tentacoli, oltre che in questa provincia, anche in quelle di Bergamo e Brescia.

Ma la solerzia dei militari, mai domi nell’intento di ricercare ed assicurare i rei alla giustizia, ha permesso, a distanza di quasi 2 anni, di catturarlo. L’uomo, 41enne nord-africano, è stato rintracciato e bloccato all’aeroporto bergamasco di Orio Al Serio, appena sbarcato da un volo proveniente dalla Spagna, dove potrebbe aver trascorso un periodo della sua latitanza.

L’operazione è stata così fulminea che il soggetto e i viaggiatori presenti nello scalo non si sono accorti di nulla.

L’arresto, messo a segno dai Carabinieri di Parma, coadiuvati dai colleghi di Bergamo, è stato possibile solo grazie ad una lunga attività info-investigativa, fatta di pedinamenti ed intercettazioni.

Lo straniero, dopo le operazioni di rito, è stato tradotto in carcere.

