I Nostri Borghi: altri progetti di Natale in Vetrina Crociata

Siamo arrivati all’ultimo articolo del 2023 sugli allestimenti del concorso «Natale in Vetrina Crociata», ideato dall’associazione I Nostri Borghi in collaborazione con Parma Calcio 1913, da votare utilizzando i coupon pubblicati sulla Gazzetta di Parma ogni mercoledì e venerdì fino al 10 gennaio.

Iniziamo con la Scuola Primaria Paritaria San Benedetto, abbinata a Humami Gastrobar, in Via Saffi 48. «Siamo i bambini e le bambine che frequentano i laboratori di arte e giornalismo. Durante il laboratorio di arte, noi bimbi di prima, seconda e terza ci siamo divertiti ad addobbare un alberello di legno costruendo simpatici pupazzi con ritagli di cartoncini colorati – gialli e blu! – poi ognuno ha creato una personale decorazione natalizia con la pasta di mais. Intanto, i nostri amici di quarta e quinta del laboratorio di giornalismo hanno ideato composizioni sul Natale: a piccoli gruppi hanno creato i testi, ingiallito fogli con la tecnica del caffè, preso vecchie copie della Gazzetta di Parma e ritagliato lettere e parole, incollandole poi sui fogli per comporre i testi. Abbiamo collaborato per arrivare a unico grande risultato, ognuno con le proprie abilità, ciascuno con il suo piccolo, enorme, contributo».

È dedicato alle donne invece il progetto di Snupi, nella vetrina di Artusi La Salsamenteria, in Vicolo al Battistero 2/A: «Uno degli obiettivi dell’Agenda ONU 2030 è la parità fra le donne e le ragazze nei diritti e nell’accesso alle risorse economiche, naturali e tecnologiche, nonché alla loro piena ed efficace partecipazione e alla pari opportunità di leadership a tutti i livelli decisionali politici ed economici. A questo si antepone la necessità di fermare la violenza contro le donne, e il concetto Tifo Parma/Tifo Donna vuole sensibilizzare la pubblica opinione attraverso il messaggio universale dello sport, che fa da tramite per inviare un segnale forte di attenzione nei confronti di un problema attualissimo». Come da regolamento, in ogni vetrina fa bella mostra di sé la maglia bianco crociata del Parma Calcio 1913. Gallery fotografica sul sito www.inostriborghi.it e sulla pagina Facebook dell’associazione.

