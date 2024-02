Infrastrutture, Daffadà (Pd): “Mettere in sicurezza il sottopasso alla stazione di Borgotaro”

Accelerare l’intervento per la messa in sicurezza del sottopasso alla stazione di Borgo Val di Taro (Parma). A chiederlo, con un’interrogazione, è Matteo Daffadà (Partito democratico) che invita l’esecutivo ad approfondire le cause dei ricorrenti problemi e a pianificare interventi mirati, con relative risorse, al fine di risolvere definitivamente la questione. Il consigliere chiede inoltre a Rete ferroviaria italiana (Rfi) lo stanziamento delle risorse necessarie per finanziare l’intervento.

“Il maltempo di alcuni giorni fa -ha chiarito Daffadà- ha provocato l’ennesimo allagamento del sottopasso della stazione ferroviaria. Si tratta di un problema irrisolto che si verifica ormai da molti mesi e che porta a gravi disagi costringendo i viaggiatori a raggiungere i binari con modalità al limite della sicurezza e inibendo ogni forma di accesso ai portatori di disabilità. Nonostante i vari interventi effettuati il problema non è ancora stato risolto e persistono continui e ciclici allagamenti anche con precipitazioni di minima e media intensità. Il sindaco del Comune di Borgo Val di Taro ha comunicato alla Rfi il problema, informando anche l’assessorato regionale alla Mobilità”.