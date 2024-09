La lista “La tua provincia. Civici e riformisti” si presenta: alle provinciali per Fadda e il territorio

La lista in appoggio ad Alessandro Fadda ‘La tua provincia. Civici e riformisti’ si presenta. Otto candidati, quattro donne e altrettanti uomini, uniti da un’iniziativa nata all’interno dell’area civica della maggioranza del Comune di Parma, per dare voce alle anime riformiste del territorio e a tutte le zone della provincia: città, pedemontana, bassa e montagna.

Davanti al palazzo della Provincia alcuni promotori della lista, fra cui il capogruppo di Prospettiva Antonio Nouvenne e il presidente provinciale di Azione Massimo Pinardi, e i candidati (Patrizia Barbaglia, Serena Brandini, Stefano Compiani, Raffaella De Vincenzi, Giorgio Faelli, Saba Giovannacci, Simone Grandi e Giovanni Nouvenne) hanno spiegato gli obiettivi principali del mandato, primo fra i quali ‘lavorare insieme e portare in Regione le istanze di un territorio variegato come il nostro che va dal Po agli Appennini, con un riguardo particolare ai Comuni più piccoli, evitando personalismi e discrepanze fra le varie realtà’.

Passando ai temi programmatici, si parte dalla difesa del suolo e dell’ambiente alla valorizzazione degli assi turistici enogastronomici, architettonici e culturali anche attraverso infrastrutture adeguate. Allo stesso modo si intende promuovere una stretta connessione con l’Ue non solo per intercettare finanziamenti, ma anche per dare corpo allo spirito europeo che deve rimanere una guida per il progresso e la modernizzazione del territorio.