Libreria Fiaccadori, presentazione libro “Quando l’amore diventa una truffa affettiva”

La Dott.ssa Amalia Prunotto, psicoterapeuta padovana che opera a Parma da più di vent’anni, ideatrice del progetto “Amori 4.0: l’universo degli affetti nel terzo millennio” consulente di Lidap ODV, Lega Italiana contro i disturbi d’ansia, agorafobia e attacchi di panico, attivissima realtà sul territorio e pluripremiata per l’azione sociale, è lieta di comunicare la presentazione del saggio “Quando l’amore diventa una truffa affettiva” di Amalia Prunotto, Laura Baccaro, Roberta Maggioli, Leandro Cavaliere e Roberto Cavaliere, edito da Alpes.

Martedì 14 maggio 2024 ore 18, Libreria Fiaccadori, Strada Duomo 8/a Parma

Dopo il Salone del Libro di Torino, sarà Parma la città in cui verrà proposto questo lavoro a più mani. All’interno del libro sarà possibile leggere un continuum di storie di vita vissuta, dal fenomeno del gosthing, al tentativo di nascondere infedeltà e scelte di vita. “L’inganno affettivo” è il chiedere all’amore di riparare antiche ferite, di salvare da situazioni complesse e frustranti, l’illusione di poter vivere una vita da sogno. Risarcimenti affettivi dovuti, per avere subito ingiustizie dalla vita stessa. Si sottolinea cosi come le truffe affettive, ossia quei raggiri dove attraverso la rete non solo virtuale, ma anche relazionale, la vittima viene circuita con promesse di relazioni amorose, che coinvolgono trasversalmente ogni categoria sociale e creano situazioni drammatiche. Non solo di disastri economici ma persone che hanno anche messo fine alla propria vita per sottrarsi al dolore e alla vergogna di aver creduto a un amore vissuto on line (e non) e rivelatosi una truffa.

Gli autori

Amalia Prunotto, psicologa, sessuologa e psicoterapeuta

Laura Baccaro, psicologa, criminologa, docente a contratto all’Università di Verona, prima in Italia a destinare un protocollo di intervento specifico per le vittime di cyber crime affettivi

Roberta Maggioli, psicologa psicodiagnosta

Valeria Mele, docente e webmaster

Roberto Cavaliere, psicologo e psicoterapeuta

Leandro Cavaliere, neuropsicologo

Accompagna questo lavoro un cameo di Paolo Migone, ricercatore di fama internazionale e condirettore della rivista Psicoterapia e Scienze Umane. Guiderà il dialogo con gli autori presenti Giorgio Triani, docente di sociologia all’Università di Parma, futurologo e saggista.

Volumi presenti e acquistabili in libreria. Si ringrazia la libreria Fiaccadori per la cortese ospitalità.