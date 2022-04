San Secondo: sventata truffa online di 10.000 euro

Pochi giorni fa una 32enne residente a San Secondo P.se, si è rivolta ai carabinieri della Stazione per sporgere denuncia di tentata truffa online.

L’episodio, molto singolare, che ha visto coinvolta l’incredula vittima è consistito nell’ennesimo stratagemma ideato da abili ed esperti truffatori che hanno inviato una serie di messaggi sul cellulare della vittima, facendo credere che le comunicazioni giungevano da parte di Poste Italiane.

I truffatori mettevano in allarme la donna asserendo che era stata bloccata una carta di credito per mancanza di sicurezza. Per poterla riattivare la vittima è stata indotta a “scaricare” un’APP e alcuni link attraverso i quali ha effettuato alcune operazioni online fornendo alcuni dati sensibili tra cui il codice IBAN del conto corrente.

Al termine delle procedure i truffatori chiedevano di effettuare una “prova di bonifico” dell’importo di 10.000 euro, al termine del quale la giovane comprendeva che il trasferimento del denaro era invece avvenuto realmente.

La 32enne segnalava la situazione ai militari della Stazione che subito prendevano contatti con vari Uffici delle Poste. La tempestività permetteva di bloccare il denaro in uscita e di riaccreditarlo sul conto.

Pochi giorni dopo, sono improvvisamente comparsi, sul conto, euro 5.000 di ignota provenienza e probabilmente riconducibili ad altre truffe online. Evidentemente i truffatori erano riusciti ad agire sul conto corrente della donna a sua insaputa.

Fortunatamente l’intervento dei carabinieri ha consentito al Nucleo antifrodi di PP.TT. di bloccare e “congelare” la somma di provenienza sospetta.

Il fenomeno in costante via di espansione deve portare ad un’attenta riflessione sul fatto che è necessario prestare la massima attenzione nel fornire dati sensibili (soprattutto riferiti a posizioni bancarie/postali) a persone sconosciute.