Un viaggio studio nel centro di New York alla Fordham University

Per l’estate 2023 LADYBIRD International, leader indiscussa dei soggiorni studio all’estero, e la Prof.ssa Antonella Bertolotti del Liceo G. Marconi di Parma propongono un’eccezionale offerta di viaggio studio per ragazzi dai 12 ai 18 anni a New York, a due passi dal cuore pulsante di Manhattan e con un programma ricco di escursioni nella Grande Mela, Washington e Philadelphia!

Il campus dove gli studenti alterneranno momenti di studio con docenti americani ad attività ricreative con assistenti madrelingua è quello della storica Fordham University, il cui motto è ‘NEW YORK IS MY CAMPUS. FORDHAM IS MY SCHOOL’.

Il patrimonio culturale della metropoli che ‘non dorme mai’ farà da sfondo all’apprendimento degli studenti, proprio perché il college vi ha la sua sede.

E proprio per immergersi completamente nella vitalità di una delle città più belle al mondo, sono previste ben 8 escursioni a New York e quattro cene a Manhattan!

Tra le attrazioni che si visiteranno vi sono Manhattan, Wall Street e Times Square, la 5th Avenue mecca dello shopping Newyorchese, la Statua della Libertà ed Ellis Island, Bryant Park e la NY Public Library, Rockefeller Plaza e Central Park, un walking tour di Brooklyn, Dumbo, Little Italy, Chinatown, l’Empire State Building, il Metropolitan Museum of Art, Times Square e il Greenwich Village

La docente, da sempre interessata alla letteratura e cultura americana, vi accompagnerà a Washington, centro della politica degli Stati Uniti e là dove è iniziata la Storia Americana con la S maiuscola: Philadelphia.

L’assicurazione sanitaria inclusa è PREMIUM che gli altri operatori italiani non utilizzano: vale a dire che le garanzie sono ILLIMITATE e questo non guasta mai quando si visitano gli USA.

Tutti gli interessati sono gentilmente inviati a partecipare all’incontro formativo online che si terrà:

Giovedì 27 Ottobre 2022

Ore 18:30 – 19:30



Link alla videochiamata:

https://meet.google.com/utu-hdqg-tub



Saranno presenti all’incontro

il Signor Sergio Cardinali Managing Director www.ladybird.international

e la Prof.ssa Antonella Bertolotti – Liceo G. Marconi, Parma