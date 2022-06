Venerdì Michele Guerra chiude la campagna elettorale in Piazza della Steccata

Come già annunciato sui canali digitali domani si concluderà la campagna elettorale del candidato sindaco del centrosinistra Michele Guerra. Sarà l’occasione per ritrovarsi e guardare insieme, per un’ultima volta, a questa campagna elettorale come base fondante di un metodo e di una squadra solida e propositiva. Ovviamente i giornalisti sono invitati e assolutamente graditi.

Questo incontro chiude la serie di appuntamenti nel territorio del Candidato volti ad incontrare tutti i cittadini dei quartieri di Parma, per illustrare le idee e il programma ma soprattutto per ascoltare le proposte e le istanze dei parmigiani.

Venerdì 24 giugno alle 19, Piazza della Steccata.

Per informazioni sugli appuntamenti o per inviare le vostre proposte potete scrivermi a info@micheleguerrasindaco.it oppure tramite Whatsapp al numero 349 893 5892