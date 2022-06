“Chi vuol esser lieto, sia”: il ricco cartellone degli eventi estivi a Sala Baganza

Quella salese sarà ancora una volta un’estate senza noia. Dal 4 luglio al 21 agosto il Cortile interno della Rocca Sanvitale ospiterà infatti 16 eventi racchiusi nel calendario “Chi vuol esser lieto, sia”, da tre anni diventato il cartellone delle manifestazioni estive a Sala Baganza. Perché tutti, indipendente dai gusti e dalle età, avranno più di un motivo per essere “lieti”. Un ricco programma di concerti, film, incontri, spettacoli teatrali e di circo contemporaneo, che quest’anno sono stati resi possibili grazie anche alla sponsorizzazione tecnica di Spencer, azienda tra i leader mondiali nella produzione di apparecchiature e presidi di emergenza per il soccorso sanitario, che ha contribuito alle spese per l’allestimento tecnico e logistico del Cortile della Rocca.

«Abbiamo deciso di sostenere la programmazione estiva di Sala Baganza perché il rapporto con il territorio per noi è importante – sottolineano Antonio Ciardella e Lorenzo Gualtieri, rispettivamente Amministratore delegato e Country manager Italia di Spencer –. La nostra azienda oggi è parte del gruppo tedesco Protect Medical Holding GmbH, che conta 250 dipendenti e fattura oltre 40milioni di euro, ma noi siamo partiti da qui, e abbiamo un ottimo rapporto con l’Amministrazione comunale, che non è affatto scontato. Crediamo, inoltre, che in questa fase post-pandemia ci sia molto bisogno di aggregazione».

Una partnership, quella con Spencer, che «rappresenta un valore aggiunto, per un progetto consolidato che portiamo avanti da tre anni – sottolinea il sindaco di Sala Baganza Aldo Spina –, con il quale proponiamo un programma di eventi qualità che definirei “sartoriale”, perché su misura per tutti i gusti e per tutte le età. Un tratto in comune con Spencer, che realizza prodotti per soddisfare le esigenze più varie».

Il vicesindaco con delega alla Cultura, Giovanni Ronchini, pone l’accento sull’idea che è alla base di “Chi vuol esser lieto, sia”: «In questi ultimi tre anni abbiamo voluto dare continuità e consolidare questo calendario di proposte culturali di alto livello per la nostra comunità. Questo cartellone è diventato un appuntamento fisso e si rivolge a diverse tipologie di pubblico. Ci sono poi eventi che rientrano in rassegne o progetti più ampi, come “Musica in Collina” dell’Unione Pedemontana, “A Tu per Tu”, il Palio Ermo Colle e “La Cittadella delle Arti”, che ha ricevuto un importante contributo da Fondazione Cariparma».

Soddisfatta della programmazione anche Giulia Alfieri, assessore al Turismo salese, che sottolinea come “Chi vuol esser lieto, sia”, sia all’insegna della continuità ma anche dell’innovazione: «Prosegue la collaborazione con il circo contemporaneo di “Tutti Matti in Emilia” del Teatro Necessario, così come con l’Associazione Culturale “La Bertesca” e “Giara Image” per la rassegna cinematografica, che sarà a impatto ambientale zero. L’energia per le proiezioni verrà infatti erogata da un’auto elettrica Hyundai attraverso una tecnologia innovativa».

Per informazioni sugli eventi e prenotazioni: Iat Unione Pedemontana Parmense, Tel. 0521- 331342, email: iat@unionepedemontana.pr.it

“Chi vuol esser lieto, sia” – Programma completo

Lunedì 4 Luglio – Ore 21

“LA VITA È BELLA”

programma con musiche di L.Bacalov, A.Piazzolla, E.Morricone, G.Mulligan

Mario Marzi (sassofonista) e Quintetto archi “I Musici di Parma”

concerto nell’ambito della rassegna “I suoni della bellezza”

Domenica 10 luglio – Ore 21.30

“LUCA”

Rassegna di cinema all’aperto

Ingresso 5 €

Lunedì 11 luglio – Ore 21

“LA TOSCANINI NEXT”

Concerto nell’ambito della rassegna “Musica in Collina”

Giovedì 14 luglio – Ore 21

“LE CENERI DEL MIO TEMPO”

Spettacolo di Marco Colonna, con M. Colonna, G. Cianca e L. Corradoin occasione del centenario pasoliniano

Con il contributo di Fondazione Cariparma per il progetto “La Cittadella delle Arti”

Domenica 17 luglio – Ore 21

“TRIO D’ANCE LA TOSCANINI”

musiche di Mozart, J. S. Bach, Veress, Ibert

Concerto nell’ambito della rassegna “Musica in Collina”

Lunedì 18 luglio – Ore 21.30

“THE FRENCH DISPATCH”

Rassegna cinema all’aperto

Ingresso 5 €

Martedì 19 luglio – Ore 21

“LA SCIENZA DELL’ INCERTEZZA”

Probabilità e necessità dalla Medicina all’Astrofisica

Serata con Michele Vallisneri e Sandro Carotti

Con il contributo di Fondazione Cariparma per il progetto “La Cittadella delle Arti”

Giovedì 21 luglio – Ore 21.30

“100 ANNI DI BARRICATE”

a cura del Centro Studi Movimenti, con M. Becchetti e I. La Fata

Con il contributo di Fondazione Cariparma per il progetto “La Cittadella delle Arti”

Lunedì 25 luglio – Ore 21.30

“LA FIERA DELLE ILLUSIONI”

Rassegna cinema all’aperto

Ingresso 5 €

Lunedì 1 agosto – Ore 21

“ERMO COLLE 2022”

Palio teatrale – poetico

Martedì 2 agosto – Ore 21.30

“ASSASSINIO SUL NILO”

Rassegna cinema all’aperto

Ingresso 5 €

Mercoledì 3 agosto – Ore 21

“LET IT BE… ATLES”

Concerto nell’ambito della rassegna “A Tu per Tu”

In collaborazione con Parma OperArt

Martedì 9 agosto – Ore 21

“DON PASQUALE” di G. DONIZETTI

Con Pietro Brunetto, Tania Bussi e con il coro Armonie dei colli

Direzione del M° Paolo Mora – Regia di Alessandro Bertolotti

Con il contributo di Fondazione Cariparma per il progetto “La Cittadella delle Arti”

Giovedì 11 agosto – Ore 21

“MOONLIGHT SERENADE”

Quartetto italiano di clarinetti

In collaborazione con Parma OperArt

Concerto nell’ambito della rassegna “Estate delle Pievi”

Sabato 20 e domenica 21 agosto – Ore 21

“TUTTI MATTI IN EMILIA”

Spettacolo di circo contemporaneo a cura di Teatro Necessario

____________________________________

La rassegna “Chi vuol esser lieto, sia” è organizzata in collaborazione con:

Unione Pedemontana Parmense, Associazione Culturale “Bertesca”, Giara Image, Teatro Necessario, Parma OperArt, Centro Studi Movimenti, Fondazione Cariparma, Provincia di Parma, Pro loco di Sala Baganza

Sponsor tecnico: Spencer