Coronavirus e vaccini – Open day il 5 settembre a Fontevivo e il 12 a Sissa-Trecasali

L’Azienda USL organizza due nuovi open day: a Fontevivo, il 5 settembre e a Sissa-Trecasali il 12.

“L’obiettivo delle due iniziative è facilitare l’adesione alla vaccinazione – afferma Andrea Deolmi, direttore del distretto di Fidenza – Grazie agli Amministratori locali e alle Associazioni di volontariato che collaborano con l’Azienda è possibile organizzare queste iniziative, che portano il servizio ancora più vicino ai cittadini.”

E dai Sindaci di Fontevivo e di Sissa-Trecasali arriva l’invito ad aderire agli open day: “Partecipare è tanto semplice quanto importante per la salute di ognuno e di tutta la comunità. Siamo certi che i nostri concittadini sapranno cogliere questa opportunità”.

Gli open day sono rivolti ai cittadini dai 12 anni in su, con pre-iscrizione obbligatoria. Per entrambe le giornate sono disponibili i vaccini Janssen (Johnson & Johnson) e Comirnaty di Pfizer-BioNTech.

A FONTEVIVO

L’open day è organizzato il giorno 5 settembre, dalle 10 alle 18, alla sede dell’AVIS di Via Volontari del Sangue, 2. Per chi vuole sottoporsi alla vaccinazione, è necessaria la pre-iscrizione, chiamando il numero del taxi sociale del Comune di Fontevivo 331.4016656 dalle 8.30 alle 12.30 dal lunedì al venerdì. L’evento è realizzato con la collaborazione di Comune di Fontevivo, AVIS di Fontevivo e Croce Rossa di Ponte Taro.

A SISSA-TRECASALI

L’open day è in programma per il giorno 12 settembre, dalle 9 alle 18, alla sede dell’AVIS in via Volontari del Sangue (già piazza Primo Maggio), a Sissa. Per chi vuole sottoporsi alla vaccinazione, è necessaria la pre-iscrizione, chiamando i numeri del Comune di Sissa-Trecasali 0521.527011-527002 dalle 9 alle 12 dal lunedì al venerdì. Collaborano con l’AUSL, il Comune di Sissa-Trecasali e l’AVIS di Sissa-Trecasali.

DA SAPERE

Sono accettate le richieste pervenute in ordine d’arrivo, fino ad esaurimento dei posti disponibili. Con l’obiettivo di soddisfare tutte le richieste dei cittadini, potranno essere organizzate ulteriori analoghe giornate anche in futuro.

COSA OCCORRE

Il giorno della vaccinazione, i maggiorenni devono portare un documento di identità, il modulo di anamnesi e il consenso informato compilati e firmati. I minorenni devono essere accompagnati da un genitore o da un adulto che sia stato delegato dai genitori e portare il modulo di anamnesi e il consenso informato compilati e firmati da entrambi i genitori. Tutti i moduli (anamnesi, consenso informato e delega) sono scaricabili dal sito www.ausl.pr.it in home page, cliccando su “Vaccinazione anti-covid 19 tutte le informazioni utili”, quindi su “Modulistica vaccinazioni anti-Covid 19”.