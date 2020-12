Il Parma femminile testimonial di Telethon

Si consolida il duraturo rapporto, stretto negli anni, tra il Parma Femminile e Fondazione Telethon: il coordinatore provinciale Maurizio Marchinetti, anima dello storico Parma Club “Amore per il Parma” di Fidenza, ieri sera, Giovedì 10 Dicembre 2020, ospite a Calcio & Calcio su 12 Tv Parma per illustrare le iniziative natalizie sul territorio in coincidenza con la consueta maratona dell’associazione che si occupa di finanziare la ricerca contro le malattie genetiche rare, ha fortemente voluto al proprio fianco, isia pure virtualmente n collegamento Skype, le calciatrici del Parma Rosa Debora Fragni e Lucia Frati.

“Io sono una ricercatrice – ha detto Cap. Fragni – per cui ci tengo particolarmente ad essere portavoce di queste iniziative. Causa il Covid, purtroppo, non possiamo essere fisicamente sui banchetti nelle piazze come negli anni scorsi: lo stesso, però, io e le mie compagne siamo felici di supportare e sostenere a distanza Telethon”.

Quest’anno, in cambio di una donazione, si può avere il Cuore di Telethon: “Io lavoro in un supermercato – ha aggiunto Frati – per cui cerco di sensibilizzare tutte le persone che incontro, perché solo grazie alla ricerca si possono trovare le cure per le malattie”. Sul sito di Telethon tutte le info per poter sostenere la ricerca. “Non possiamo allestire i banchetti come negli anni scorsi causa il Covid – ha concluso Marchinetti – ma il virus non ci ferma, e sia pure in modo diverso proseguiamo la nostra battaglia contro tutte le malattie”.

VIDEO DAL CANALE UFFICIALE YOUTUBE DEL PARMA CALCIO 1913 SETTORE FEMMINILE