Il Settore Giovanile del Parma Calcio ricevuto in Municipio

Questa mattina, alcuni calciatori del Settore Giovanile del Parma Calcio residenti nella guest-house di Collecchio sono statati ricevuti in Municipio dal Vice Sindaco Marco Bosi e dal Consigliere Incaricato Leonardo Spadi.

L’incontro, tenutosi nella Sala Consiliare, è stato organizzato dall’area metodologica della società crociata, rappresentata questa mattina dal responsabile Filippo Galli e dai suoi collaboratori Edgardo Zanoli e Domenico Gualtieri.

Un piacevole dialogo tra i giovani calciatori, il Vice Sindaco Bosi e il Consigliere Spadi. Lo stesso Spadi, che ha vestito la maglia delle giovanili crociate dal 2009 al 2014, ha raccontato ai ragazzi la sua esperienza personale tra sport, studio e politica.

Erano presenti all’incontro alcuni giocatori delle squadre Primavera, Under 18 e Under 17, accompagnati dai rispettivi allenatori e staff.

I Crociati, una volta lasciato il Municipio, si sono recati in visita alla mostra “Banksy. Building castles in the sky”, prodotta e organizzata da Fondazione Archivio Antonio Ligabue e Associazione MetaMorfosi in collaborazione con il Comune di Parma.