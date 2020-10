L’Antica Corte Pallavicina di Polesine Parmense entra nella classifica 50 Top Italy dei migliori ristoranti italiani al mondo

Forse gli appassionati della qualità in tavola, che da tempo ne conoscono bene il nome e le caratteristiche, non avevano bisogno di un attestato per essere sicuri che l’Antica Corte Pallavicina di Polesine Parmense (PR) fosse uno dei templi della cucina a livello globale.

Eppure, il fatto che la prestigiosa classifica TOP ITALY 50 collochi il regno del gusto sul Po dei fratelli Luciano e Massimo Spigaroli alla 44esima posizione nella speciale graduatoria dedicata ai migliori ristoranti italiani del mondo (categoria ristorazione fino a 120 euro), è l’ulteriore riconoscimento di un percorso che da sempre mira alla valorizzazione dei sapori del territorio e delle tradizioni con un peculiare tocco di originalità.

L’emozione di un traguardo che rappresenta ovviamente un motivo d’orgoglio e va condiviso con le ispirazioni del Grande Fiume è però solo l’ennesimo inizio per uno staff alla continua ricerca del meglio.