Manutenzione sistemi telefonici del Comune di Parma: possibili brevi disservizi

Si comunica che per la giornata di oggi, lunedì 29 agosto, a partire dalle ore 15,00, a seguito di importanti attività di aggiornamento della centrale che costruisce un nodo principale della rete privata telefonica dell’Amministrazione da parte delle società di telecomunicazioni che fornisce i servizi al Comune di Parma, si potranno verificare brevi ed intermittenti disservizi nelle comunicazioni telefoniche.

In particolare saranno interessati dall’intervento di aggiornamento i servizi fonia delle sede Municipale, il Comando della Polizia Locale, la Protezione Civile e più in generale tutte le linee telefoniche che appartengono alle numerazioni 0521 218xxx (numeri interni 4xxx).

Nell’ultima fase dell’intervento previsto nella fascia oraria che va dalle ore 17,30 alle ore 17,50 la numerazione sopra indicata (0521218xxx) non risulterà raggiungibile da (per alcuni minuti) rete pubblica ne sarà possibile effettuare chiamate verso altre numerazioni.

I disservizi non riguarderanno il numero unico del Comune di Parma 052140521 che rimarrà operativo, così come non impatteranno sui servizi di connettività dati/intranet/internet.

Qualora, (dopo le ore 18,00 di Lunedì 29) si riscontrassero anomali relativamente all’utilizzo dei terminali telefonici si prega di inviare apposita segnalazione all’indirizzo di posta elettronica btenia@comune.parma .it e a e.filiberti@comune.parma.it.

Per eventuali ulteriori informazioni è possibile contattare il Settore Transizione Digitale inviando una mail a servizi.informatici@comune.parma.it oppure chiamando il numero interno 5888.