Nicola Cesari e Pasquale Gerace entrano nel Comitato nazionale di Italia Viva

L’assemblea nazionale di Italia Viva si è riunita ieri a Roma e ha eletto i nuovi membri del Comitato nazionale.

Oltre ai membri di diritto ne faranno parte 25 uomini e 25 donne che coadiuveranno il presidente nazionale Matteo Renzi nelle decisioni e nel lavoro politico del nostro Partito.

Tra gli eletti ci sono anche Nicola Cesari, sindaco di Sorbolo Mezzani, e Pasquale Gerace, consigliere regionale dell’Emilia Romagna.

Si è invece tenuta a Bologna la prima assemblea regionale. Sono stati nominati i membri dei vari organi regionali: cabina di regia, commissione congressuale 2023 e assemblea regionale.

In assemblea ci sono, tra gli altri, i consiglieri regionali Giulia Pigoni e Pasquale Gerace, l’assessore Mauro Felicori, la Sen. Silvia Fregolent e l’On. Naike Gruppioni.

I nominati per la provincia di Parma in assemblea regionale sono Anna Lisa Albertazzi, Federico Giordani, Anna Maria Gualdini. Il coordinatore Aldo Usberti farà parte della Commissione congressuale. Riconfermato Raffaele Pizzati in cabina di regia, al quale si aggiunge Carlotta Ricchetti. PrD