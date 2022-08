Operativa la nuova App del Comune dedicata alla ristorazione scolastica: Parma @Tavola

È operativa la nuova App del Comune: Parma @Tavola rivolta alle famiglie dei bambini e bambine, iscritti al servizio mensa scolastica, che frequentano nidi d’infanzia e scuole d’infanzia comunali e statali, primaria e secondaria di primo grado. La nuova App, grazie all’autenticazione SPID, permette a chi è iscritto al servizio di ristorazione di ricevere comunicazioni ed aggiornamenti mirati relativi ai menu scolastici (come ad esempio variazioni per inversioni o sostituzioni di piatti) oltre che la consultazione del menu personalizzato richiesto e redatto dal servizio dietetico.

L’obiettivo è di supportare gli utenti nelle scelte nutrizionali quotidiane, fornendogli al contempo uno strumento indipendente di valutazione della mensa, oltre che mantenerli costantemente aggiornati sugli aspetti qualitativi del servizio di ristorazione scolastica grazie all’immediatezza e puntualità della comunicazione.

A seguito dell’autenticazione SPID sarà possibile visualizzare i menu erogati nel servizio di ristorazione in prospetto giornaliero, settimanale o mensile, e le statistiche dei consumi presso le strutture. Per l’intestatario del servizio sarà inoltre possibile prendere visione del menu personalizzato richiesto e redatto dal servizio dietetico, ricevere comunicazioni mirate e, nella sezione “Deleghe” dell’App, permettere ad altre persone, come ad esempio nonni, zii, tramite il loro account, di visualizzare i menu associati all’utente iscritto.

Oltre la semplice visualizzazione di menu equilibrati, permette la compilazione della scheda sopralluogo della commissione mensa da parte dei rappresentanti e la visualizzazione delle statistiche dei consumi presso le strutture educative e scolastiche gestite dal servizio di ristorazione del Comune di Parma.

A fianco di ogni piatto presente in menu ci sarà una sezione specifica con informazioni sulla ricetta del menu, come grammature, preparazione o curiosità, e sarà possibile inoltre inserire il numero di commensali per fascia d’età, in modo da sapere quali siano le corrette porzioni. I menu erogati nel servizio di ristorazione sono creati da esperti del settore, per utenti dai 12 mesi in poi, ed approvati dall’U.O. Nutrizione del Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione (S.I.A.N.) Dipartimento di Sanità Pubblica dell’AUSL di Parma.

I menu vidimati rimarranno al contempo, come ogni anno, scaricabili dal sito del Comune di Parma nella sezione Ristorazione Scolastica dei Servizi Educativi, oltre che affissi alle bacheche delle strutture educative e scolastiche, questo per dar modo a tutti di prenderne sempre visione.

La realizzazione dell’App Parma @Tavola è un risultato dell’attività svolta in collaborazione con il Laboratorio Aperto di Parma, dedicato all’innovazione e alla sperimentazione nell’ambito della cultura dell’eccellenza agroalimentare, ed è stata possibile grazie al contributo dei Fondi europei della Regione Emilia-Romagna – Por Fesr 2014-2020 e successivamente con risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione FSC 2014-2020.