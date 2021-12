Riprendono le vacanze studio all’estero, da Parma a Dublino

Affacciata direttamente sul fiume Liffey al centro della costa est dell’isola, la capitale dell’Irlanda è una città a misura d’uomo, ricca di storia e cultura, ma non solo! Fra le numerose attrazioni di Dublino troviamo le due cattedrali protestanti di Saint Patrick e Christ Church, oltre al National Museum of Ireland e la National Gallery.

Da non perdere il Trinity College, una delle più prestigiose università d’Europa istituita ai tempi di Elisabetta I. Al suo interno è custodito il Book of Kells.

Belfield, il campus principale di University College Dublin, la più grande università irlandese, è a 5 chilometri dal centro città, facilmente raggiungibile con un regolare servizio di autobus, e circondato da 132 acri di meravigliosi giardini. La struttura, d’architettura moderna, ospita gli studenti e offre lezioni interattive e coinvolgenti per favorire l’apprendimento della lingua inglese. Lo UCD Sports Centre dispone di numerose attrezzature sportive e ricreative.

L’ATTIVITÀ DIDATTICA prevede 20 lezioni a settimana di 45 minuti ciascuna con classi di 15 studenti, materiale per l’apprendimento e test e attestato di fine corso.

ACCOMODATION con pensione completa in appartamenti con cucina da 3 o 4 camere singole e due bagni in condivisione all’interno

PROGRAMMA RICREATIVO con 2 visite di un’intera giornata a Kilkenny e Belfast e 5 visite (fra le quali Dùn Laoghaire Harbour, Dublinia Viking Museum, James Joyce Tower) di mezza giornata a Dublino e tanto, tanto altro

Per ulteriori informazioni siete invitati a partecipare all’incontro formativo online

Sabato, 18 dicembre ore 11:00 – 12:00

Link alla videochiamata

https://meet.google.com/pmz-exrb-vwe

Email: antonella.bertolotti1@posta.istruzione.it