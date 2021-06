Summer 2021: Parma Academy Lady Camp, iscrizioni aperte

Le recenti vittorie delle formazioni Under 17 (6-0) ed Under 15 (3-1) del Parma Femminile sulle pari età del Chievo Verona e soprattutto i convincenti successi nel Torneo Nazionale Under 12 delle Crociatine, dominatrici del proprio raggruppamento, stanno ad esemplificare l’ottimo lavoro svolto dal Settore Giovanile-Femminile Crociato nell’ultima tribolata stagione, fatta di molti allenamenti a distanza e pochi sul campo, ed alcuni finali test match nell’ultimo mese, quando la pressione della pandemia Covid 19 si è allentata, favorendo una riapertura dell’attività agonistica in sicurezza.

Proprio gli educatori ed allenatori del Parma Femminile saranno al centro dell’inedito Parma Academy Lady Camp Summer 2021, rivolto interamente a bambine e ragazze dai 6 ai 16 anni. Un modo costruttivo per trascorrere l’estate in compagnia, imparando il gioco del pallone, ora non più precluso alle signorine, come da becero luogo comune d’una volta, superato grazie anche al diffuso interesse per il movimento femminile dopo i successi della Nazionale e i cospicui investimenti delle squadre di calcio più famose.

Il centro estivo ufficiale del Parma Calcio 1913 dedicato alle calciatrici in erba è in programma dal 5 al 9 Luglio 2021 nella prestigiosa cornice dello Stadio Tardini e ai Campi Stuard di San Pancrazio, dove si allenano e giocano le squadre dell’attività di base del Settore Giovanile Crociato.

Il programma dell’attività, dal Lunedì al Venerdì, è molto ampio: dalle 7.30 sarà possibile accompagnare le ragazze alle strutture, dove potranno divertirsi, nella massima sicurezza, fino alle 18.30. Oltre agli allenamenti in campo, ci saranno pure lezioni di inglese con insegnanti madrelingua messi a disposizione da My English School ed incontri di educazione alimentare, sviluppati e tenuti dall’area nutrizione del Parma Calcio 1913 per imparare come gli atleti professionisti si comportano a tavola.

Lo scopo è quello di offrire alle partecipanti la possibilità di vivere, con la guida di qualificati professionisti, un’esperienza indimenticabile, intensa, divertente, ma allo stesso tempo formativa ed educazionale, avvicinandosi al club del cuore ed aumentandone il senso di appartenenza: i Parma Academy Summer Camp – sono disponibili gli ultimi posti anche per quelli, attesissimi, maschili in programma, con cadenza settimanale, dal 14 Giugno al 9 Luglio – sono, infatti, un appuntamento imprescindibile, per la condivisione di valori sportivi e umani del Parma Calcio 1913 con le famiglie e i tifosi del futuro.

Le ragazze, comunque, potranno iscriversi anche a tutte le altre settimane proposte nei Summer Camp 2021.

E’ possibile completare l’iscrizione cliccando direttamente sul sito www.parma-academy.it. Per qualsiasi altro tipo di richiesta si può far riferimento all’indirizzo mail camp@parmacalcio1913.com o al numero di telefono +39 371 420 4725.