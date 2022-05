Il parmigiano Giacomo Malmesi in corsa per la nomina nel Cda di Iren

In relazione alla prossima Assemblea Ordinaria degli Azionisti, che si terrà il 21 giugno 2022 in unica convocazione, Iren S.p.A. rende noto che sono state regolarmente depositate, nei termini previsti dall’avviso di convocazione dell’Assemblea presso la Sede della Società, le seguenti liste di candidati alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2022-2023-2024:

LISTA N. 1 CANDIDATI AMMINISTRATORI

Gli Azionisti: Finanziaria Sviluppo Utilities S.r.l., Finanziaria Città di Torino Holding S.p.A., Comune di Reggio Emilia in proprio e in qualità di mandatario delle Parti Emiliane, Comune di La Spezia titolari complessivamente di n. 663.486.392 azioni pari al 51,00% del capitale sociale e n. 1.294.472.776 diritti di voto pari al 65,58% del totale dei diritti di voto con riferimento alle delibere assembleari con voto maggiorato di Iren S.p.A. hanno presentato la seguente lista dei candidati all’elezione del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2022-2023-2024:

1. Pietro Paolo Giampellegrini nato a Massa il 14 novembre 1968

2. Tiziana Merlino nata a Finale Ligure (SV) l’8 giugno 1974

3. Cristina Repetto nata a Genova il 27 ottobre 1973

4. Giuliana Mattiazzo nata a Torino il 21 dicembre 1966

5. Patrizia Paglia nata a Torino il 26 agosto 1971

6. Francesca Culasso nata a Moncalieri (TO) il 12 agosto 1973

7. Francesca Grasselli nata a Reggio Emilia il 13 giugno 1979

8. Giacomo Malmesi nato a Parma il 29 ottobre 1971

9. Gianluca Micconi nato a Ponte dell’Olio (PC) il 19 marzo 1956

10. Cristiano Lavaggi nato a Carrara (MS) l’8 agosto 1975

11. Luca Dal Fabbro (Presidente) nato a Milano l’8 febbraio 1966

12. Moris Ferretti nato a Reggio Emilia il 28 maggio 1972

13. Gianni Vittorio Armani nato a Tradate (VA) il 24 luglio 1966

14. Paola Girdinio nata a Genova l’11 aprile 1956

15. Paolo Rizzello nato a Torino il 30 gennaio 1969

LISTA N.2 CANDIDATI AMMINISTRATORI

Gli Azionisti: Amundi Asset Management SGR S.p.A. gestore dei fondi: Amundi Sviluppo Italia, Amundi

Risparmio Italia, Amundi Accumulazione Italia Pir 2023, Amundi Valore Italia Pir e Amundi Dividendo

Italia; Anima Sgr S.p.A. gestore dei fondi: Anima Crescita Italia e Anima Iniziativa Italia; Stichting

Depositary Apg Developed Markets Equity Pool – 6613 Apg Dme Lazard e Stichting Depositary Apg

Developed Markets Equity Pool – Dme Systematic Global Equity; Arca Fondi Sgr S.p.A. gestore dei fondi:

Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30 e Fondo Arca Azioni Italia; BancoPosta Fondi S.p.A. SGR

gestore del fondo Bancoposta Rinascimento; Eurizon Capital S.A. gestore del fondo Eurizon Fund

comparti: Italian Equity Opportunities – Equity Italy Smart Volatility nonché di Eurizon Am Sicav – Italian

Equity; Eurizon Capital Sgr S.p.A. gestore dei fondi: Eurizon Progetto Italia 20 – Eurizon PIR Italia 30 –

Eurizon AM MITO 50 (Multiasset Italian Opportunities 50) – Eurizon AM MITO 95 (Multiasset Italian

Opportunities 95) – Eurizon AM MITO 25 (Multiasset Italian Opportunities 25) – Eurizon AM TR

Megatrend – Eurizon Progetto Italia 70 – Eurizion Azioni Italia – Eurizon PIR Italia Azioni – Eurizon Azioni

PMI Italia – Eurizon Progetto Italia 40; Fideuram Asset Management Ireland gestore del fondo

Fonditalia Equity Italy; Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management Sgr S.p.A. gestore

dei fondi: Fideuram Italia, Piano Azioni Italia, Piano Bilanciato Italia 50, Piano Bilanciato Italia 30;

Interfund Sicav – Interfund Equity Italy; Generali Investments Luxembourg SA gestore di Generali

Investments SICAV Euro Future Leaders, nonché dei fondi Generali Smart Fund PIR Evoluzione Italia e

Generali Smart Funds PIR Valore Italia; Kairos Partners Sgr S.p.A. in qualità di Management Company di

Kairos International Sicav – Comparto Key; Mediobanca SGR S.p.A. gestore dei fondi Mediobanca Mid

& Small Cap Italy e Mediobanca ESG European Equity; Mediobanca SICAV; Mediolanum Gestioni Fondi

Sgr S.p.A. gestore dei fondi: Mediolanum Flessibile Futuro Italia e Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia

titolari complessivamente di n. 55.855.061 azioni pari al 4,29% del capitale sociale e n. 55.855.061 diritti

di voto pari al 2,83% del totale dei diritti di voto con riferimento alle delibere assembleari con voto

maggiorato di Iren S.p.A. hanno presentato la seguente lista dei candidati all’elezione del Consiglio di

Amministrazione per gli esercizi 2022-2023-2024:

1. Licia Soncini nata a Roma il 24 aprile 1961

2. Enrica Maria Ghia nata a Roma il 26 novembre 1969

Si precisa che, essendo la lista n. 1 presentata da Azionisti che complessivamente rappresentano più del 40% dei Diritti di voto, nel caso la stessa lista ottenga in Assemblea il maggior numero di voti, ai fini dell’elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione troverà applicazione l’art. 19 dello Statuto sociale. Conseguentemente dalla lista n. 1 verranno tratti n. 13 componenti del Consiglio di Amministrazione. I restanti 2 componenti saranno tratti dalla lista n. 2.

I curricula vitae e le dichiarazioni dei singoli candidati con le quali gli stessi accettano la propria candidatura ed attestano il possesso dei requisiti di legge e l’assenza di cause di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza, nonché la certificazione dalla quale risulti la titolarità della partecipazione

detenuta dai Soci presentatori sono a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede

sociale e presso Borsa Italiana S.p.A.