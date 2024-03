Sala Baganza, “Famiglie al Centro”: gli incontri di marzo

Nel mese di marzo, oltre ai consueti incontri gratuiti con esperti, “Famiglie al Centro” propone, per giovedì 21 dalle 10 alle 12 nella Rocca di Sala Baganza, un appuntamento aperto a tutte le donne dal titolo “Donne e Salute: un nuovo linguaggio per la medicina di genere”. Relatrici dell’incontro, organizzato in collaborazione con il Comune di Sala Baganza e collocato all’interno del percorso “Mamme al Centro”, saranno la ginecologa Enrica Bertola e la psicologa dell’Ausl Barbara Bruni. A marzo “Mamme al Centro” prevede, inoltre, altri due appuntamenti, sempre di giovedì dalle 10 alle 12: il giorno 7, al Centro per le Famiglie Distretto Sud Est a Sala Baganza (Via Vittorio Emanuele II, 36), “Parliamone tra mamme”, con le operatrici del CPF e il 14 di marzo, nella Palestra del Consultorio di Langhirano (Via Roma, 42/1) “Parliamone con l’ostetrica”, più precisamente con Laura Beltrami del Consultorio Ausl.

Sabato 23 marzo, dalle 10 alle 12 al Centro per le Famiglie Distretto Sud Est, si svolgerà, invece, l’appuntamento di “Genitori al Centro”, il percorso per i futuri e neogenitori con bimbi da 0 a 3 anni. L’incontro vedrà la partecipazione di Alice Bolzoni, consulente di Baby Wearing, che tratterà il tema “Impariamo a portare i nostri bimbi in fascia”.

I percorsi di “Famiglie al Centro” organizzati dal Centro per le Famiglie distrettuale di Sala Baganza in collaborazione con Ausl sono dedicati alle famiglie che vivono nei comuni dell’Unione Pedemontana Parmense e dell’Unione Montana Appennino Parma Est, per aiutarle ad affrontare serenamente la genitorialità attraverso momenti di ascolto, confronto e condivisione.

Per partecipare agli incontri è necessaria la prenotazione. Per informazioni e prenotazioni, occorre telefonare al Centro per le Famiglie distrettuale allo 0521 331395 o inviare una mail all’indirizzo famiglie@pedemontanasociale.pr.it.