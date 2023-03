Pietro l’esorcista (di Asdente)

Asdente – E’ inutile negarlo: Parma Europa non tira più, e la colpa è di Monsignor Michele Guerra!

Sono finiti i bei tempi dell’era Pizzarotti, quando nello studio si litigava di brutto ad ogni puntata, e l’audience si impennava!

Da quando in Municipio c’è Mons. Guerra impera una noia mortale: tutti vanno d’accordo su tutto e all’opposizione non riesce più nemmeno di opporre il pollice all’indice! Così Pietro Adrasto, per evitare il default, si è dovuto inventare un nuovo format: “Uno contro Uno” dove l’imperativo categorico è “si fa buia su tutto, come ai bei tempi!”

E per garantirsi il risultato già nella seconda puntata ha invitato Federico Pizzarotti, fresco sì di presidenza di + Europa, ma chiamato a parlare del suo mitico decennio alla guida della città. Per stare sul sicuro, non fidandosi più dei rammolliti Bocchi, Vignali & C, ha evocato tale Gaetana Russo, detta Tania, funzionario amministrativo contabile, che grazie all’exploit del partito della Meloni nel cui listino era inserita si è trovata catapultata a Montecitorio. Delle vicende parmigiane non sa una mazza, ma ha una virtù: è capace di parlare a voce alta per un’ora senza dire nulla, e soprattutto non c’è verso di fermarla.

A Parma di uno così direbbero :”Et magné ‘na radio?”E infatti a Montecitorio l’hanno inserita nella Commissione che si occupa di telecomunicazioni! Peró Tania è di Salso e, non avendo argomenti di una qualche consistenza, sciorina le vecchie tiritere sul degrado e sulla decadenza di Parma, esattamente quelle con le quali il centrodestra ha perso le elezioni nel 2012, nel 2017 e nel 2022.

Ma la mossa di Pietro funziona: Pizzarotti si incazza, risponde per le rime e l’atmosfera si scalda: risultato raggiunto! Alla faccia Mons. Guerra e della sua Curia Municipale: Pietro Adrasto ne sa una più del Diavolo!

Asdente